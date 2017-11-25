محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بصنعاء



بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية ينظمها الهلال الأحمر بالمحافظة بتمويل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



تهدف الدورة التي تستمر يومين إكساب 20 مشارك ومشاركة من المجتمع المحلي بعزل مديرية همدان معارف ومهارات الأسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي والاختناق والغرق والنـزيف والحروق والكسور والنقل والأربطة لإنقاذ حياة من يتعرضون لأي أصابات.



وفي افتتاح الدورة أشاد مدير مستشفى 22 مايو بضلاع الدكتور مطهر مرشد بالجهود الإنسانية للهلال الأحمر اليمني بالمحافظة في تقديم الخدمات الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية أو النزاعات.



وأشار إلى أهمية تنظيم مثل هذه الدورات لضمان إيجاد مسعف في كل بيت خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.. مؤكداً أهمية الاستفادة من الدورة ونقل المعارف والمعلومات للمجتمع.. مبديا الاستعداد لتطبيق المتدربين في المستشفى.



فيما أشار رئيس الهلال الأحمر بالمحافظة حسين الطويل إلى أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات في المحافظة مقدمة من شركاء الحركة الدولية للصليب الأحمر باليمن للإسهام في تقديم الخدمات الإنسانية في المديريات في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب تظافر الجهود للتخفيف من معاناة المتضررين والنازحين ونشر ثقافة الإسعافات الأولية.



واكد الحرص على تأهيل كوادر قادرة على تقديم الإسعاف الأولية وكيفية التعامل مع الأشخاص المصابين، ومنح المتدربين حقائب اسعافية.



حضر افتتاح الدورة الأمين العام المساعد لشئون الإغاثة والكوراث احمد عبدالله مسعد والأمين العام المساعد لشئون الإعلام والشباب والنشئ عادل ثامر ومسئول الإسعافات الأولية بفرع الهلال الأحمر بالمحافظة محمد صالح .

سبأ [25/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ