مجلس النواب يدين الهجوم الإرهابي بمسجد الروضة في سيناء المصرية أدان مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي الهجوم الإرهابي الذي حدث أمس في مسجد الروضة، في العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية وسط وجنوب القطاع استهدفت مواقع الاحتلال العسكرية بنيران أسلحتها الرشاشة صباح اليوم السبت أراضي المواطنين الزراعية، شرقي مخيم المغازي وخانيونس وسط وجنوب قطاع غزة. الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب. مويز يحصد أول نقطة له مع وست هام عقب التعادل مع ليستر حصد وست هام يونايتد أول نقطة له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد ديفيد مويز عقب تعديله لتأخره ليتعادل 1-1 مع ليستر سيتي في مباراة أقيمت على إستاد لندن امس الجمعة.