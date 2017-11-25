[25/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ :
نظم مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء اليوم ندوة توعوية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
هدفت الندوة التي اقيمت بمديرية سنحان وبني بهلول إلى نشر التوعية في أوساط المجتمع بأهمية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
والقيت في الندوة العديد من المحاضرات التي أشارت الى أهمية الاستفادة من دروس سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم واستلهام الدروس والعبر من سيرته النبوية العطرة.. مستعرضة محطات من سيرته عليه أفضل الصلاة والتسليم.
وأكدت أهمية نشر التوعية في أوساط المجتمع بضرورة المشاركة الفاعلة في أحياء ذكرى مولد خاتم الأنبياء والتعريف بجهاده وصبره على أعداء الإسلام حتى تحقق النصر.
سبأ