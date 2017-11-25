[25/نوفمبر/2017]
إب-سبأ:
نظمت بمديريتي ريف إب والشعر بمحافظة إب فعاليتان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم .
حيث نظم أبناء مديرية ريف إب اليوم إحتفائية بهذه المناسبة الدينية .. ألقيت فيها الكلمات والقصائد الشعرية في مدح رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبشارات مولده وعظمتها في نفوس أبناء الأمة الإسلامية.
وأكدت الكلمات أهمية الإحتفاء بهذه المناسبة بما يسهم في تعزيز حب رسول الله وزيادة إرتباط المسلمين به .. داعية إلى التآسي برسول الله ومنهجه وأخلاقه وسيرته العطرة.
وفي مديرية الشعر نظمت فعالية خطابية وثقافية احتفاء بهذه المناسبة .. حيث ألقيت عدد من الكلمات والخواطر تحدثت عن الشمائل المحمدية وصفات وخصال النبي الخاتم الذي بعثه الله هداية للعالمين.
وأشارت الكلمات إلى أهمية الدروس والعبر من هذه المناسبة .. داعية كافة أبناء الشعب اليمني إلى التحلي بالصبر والشجاعة في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
سبأ