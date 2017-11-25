محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين محلي العاصمة يطلع على الترتيبات بميدان السبعين للاحتفال بالمولد النبوي صنعاء-سبأ:

أطلع أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، اليوم على الترتيبات والاستعدادات الجارية بميدان السبعين للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة و السلام.



واستمع جمعان من وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف ووكيل الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع وليد راصع ومدير عام مديرية السبعين محمد ناجي، إلى شرح عن ما تم تجهيزه من قبل قطاعات الخدمات والأشغال والجهات الاخرى المختصة بأمانة العاصمة في منصة الاحتفال بالصوتيات والشعارات وكذا تركيب شاشات العرض .



وحث أمين محلي العاصمة كافة القطاعات ومديرية السبعين والجهات المختصة بأمانة العاصمة على أهمية الاعداد الجيد بما يضمن استقبال كافة الحشود المشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبة افضل الصلاة وأزكى التسليم.



وأكد جمعان حرص السلطة المحلية بأمانة العاصمة على توفير الامكانيات والدعم اللازم لإنجاح الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة.. مشيداً بجهود كافة القطاعات والجهات المشاركة في الاعداد والتحضير للاحتفال.



ودعا أمين محلي العاصمة كافة أبناء الشعب اليمني بكافة انتمائه وشرائحه وفئاته إلى المشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة بمولد أفضل خلق الله محمد رسول الله صلى الله وعليه وسلم.



فيما أكد الوكيل السقاف على أهمية احتفال كافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة لما لصاحبها من اثر عظيم في نفوس اليمنيين خاصة والمسلمين عامة عليه افضل الصلاة والسلام .



وأشار الى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا العام يأتي في ظروف صعبة يمر بها الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار .



وأكد أهمية مشاركة كافة أبناء الوطن وإرسال رسالة قوية للعالم أجمع بأن لا شيء يستثني أو يمنع الشعب اليمني من الاحتفال وإقامة مناسباته الدينية.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ