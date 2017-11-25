[25/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
ناقش إجتماع تربوي بمحافظة صنعاء اليوم التحضيرات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم .
وأقر الإجتماع الذي ضم مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هادي عمار ومدراء الإدارات ورؤساء الشعب بمكتب التربية بالمحافظة الإعداد لإقامة حفل مركزي وحفلين للمدارس الأهلية في سنحان وبني مطر وهمدان وأرحب .
وأكد الإجتماع أهمية التحضير الجيد للمشاركة في الإحتفال المركزي بهذه المناسبة الدينية العظيمة بما يليق بمكانة سيد البشرية ورسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
سبأ