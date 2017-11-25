محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يدين الهجوم الإرهابي بمسجد الروضة في سيناء المصرية صنعاء-سبأ:

أدان مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي الهجوم الإرهابي الذي حدث أمس في مسجد الروضة، في العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.



وعبر مجلس النواب عن تعازيه لرئيس وأعضاء مجلس الشعب وكافة أبناء الشعب المصري الشقيق في هذا الهجوم الإجرامي .. معرباً عن تضامنه مع رئيس وأعضاء مجلس الشعب وكافة أبناء الشعب المصري الشقيق في الحرب الشرسة التي تخوضها مصر الكنانة ضد الإرهاب الآثم الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وتنميتها.



وأكد مجلس النواب أن هذه الجريمة المروعة، تؤكد أن الدين الإسلامي الحنيف براء ممن يتبنون هذا الفكر الإرهابي المتطرف .. مشيرا إلى أن من يقوم بهذا العمل الإجرامي تجردوا من كافة مبادئ وقيم الإسلام والإنسانية.



وأوضح مجلس النواب أن مرتكبي هذه الجرائم من أفراد وتنظيمات ومن يقفون وراءهم بالتمويل والتسليح والمساندة، والمساعدة يسعون لترويع الآمنين وهدم المجتمعات والعبث بأمنها واستقرارها.



وشدد على أهمية أن التنسيق بين كافة الدول والحكومات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الخطر المستفحل للإرهاب ولمواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابع الإرهاب أينما وجد، كون مكافحة الإرهاب مسئولية الجميع.



من جهة أخرى أدى عضو المجلس السياسي الأعلى قاسم محمد الكسادي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وذلك بمناسبة اختياره عضواً في المجلس السياسي الأعلى .



وبهذه المناسبة عبر رئيس وأعضاء مجلس النواب عن تهانيهم للأخ قاسم الكسادي على الثقة التي منحت له .. متمنين له التوفيق والنجاح والسداد في تحقيق هذه المهمة .. مؤكدين أنهم سيكونون عوناً له في تحقيقها.



وفي هذه الجلسة كان من المقرر حضور الحكومة لتنفيذ قرار المجلس المتخذ في جلسته يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 نوفمبر 2017م الجاري والقاضي بمنح الحكومة مدة أسبوعين لتقديم الحلول لتنفيذ التوصيات والقضايا المتفق عليها على أن تقدم الحكومة في الأسبوع الأول والذي يصادف اليوم معالجة لقضايا صرف المرتبات وكذا البطاقة التموينية ومعالجة توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي وضبط أسعارها .



فيما سيتم تقديم المعالجات لبقية القضايا المتفق عليها في الاجتماعات المشتركة وذلك في الأسبوع الثاني، أي الأسبوع القادم وفاءاً بما إلتزمت به الحكومة أمام المجلس .



وقد أكد المجلس في هذه الجلسة على قراره سالف الذكر .



وفي هذه الجلسة أكد أعضاء مجلس النواب ضرورة إعطاء سياسة القبول ورسوم التسجيل في الجامعات الحكومية والأهلية إهتمام فائق نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني ومنهم الطلاب وبما يمكنهم من حصولهم على حقهم في التعليم وتأهيلهم متطلبات المجتمع وسوق العمل.



كما أكد نواب الشعب ضرورة الإهتمام بالعملية التعليمية .. مشيرين إلى أهمية أن تولي لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس هذا الموضوع جل إهتمامها ونشاطها كونه من أهم المواضيع المرتبطة بحاضر ومستقبل الأجيال.



وعبروا عن تقديرهم لمواقف الرأس مال الوطني وكذا التجار ومنهم تجار الجملة والتجزئة .. وداعين إياهم إلى جعل نشاطهم التجاري والمالي في خدمة المجتمع بما يتناسب ودخله اليومي والتخفيف من هذه الأزمة وأن تكون لهم بصمات واضحة وخاصة في ظل ما تعانيه البلاد من عدوان وحصار تفرضه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.



وكان مجلس النواب قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ