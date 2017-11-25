محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يزور جامعة الحكمة ويشارك في ذكرى تأسيسها العاشرة (مكتمل) صنعاء-سبأ:

شارك رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، في الإحتفال الذي نظمته جامعة الحكمة اليوم بصنعاء بمناسبة العيد البرونزي للجامعة والاحتفاء بالذكرى الخمسين " اليوبيل الذهبي " للجلاء ٣٠ نوفمبر .



وفي الحفل الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي وكل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والإدارة المحلية علي بن علي القيسي و التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب والأوقاف والإرشاد شرف القليصي والدولة الدكتور حميد المزجاجي وفنان اليمن الكبير أيوب طارش عبسي، ألقى رئيس الوزراء كلمة هنأ في مستهلها جامعة الحكمة بذكرى تأسيسها البرونزية.



وأكد ارتياحه لما شاهده اليوم أثناء زيارة الجامعة من تجهيزات تعليمية ومعامل ومختبرات .. وقال " نهنئ الجامعة على هذا المستوى الرفيع الذي وصلت إليه وما تمتلكه من كفاءات مهنية، وتجهيزات تعليمية ونحث الجميع فيها على التحلي بالصبر والطاقة الأكاديمية لمواصلة هذا النشاط العلمي الكبير".



ولفت إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعات الأهلية في مسار التنمية البشرية وكذلك استيعابها لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات والتخفيف من الضغط التي تواجهه الجامعات الحكومية في هذا الجانب.



وتطرق رئيس الوزراء إلى الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن بسبب الحصار الكلي والعدوان السافر الذي تقوده السعودية ومشيخة الإمارات، وما يتطلبه بالضرورة من تعزيز للتلاحم الوطني والشراكة الوطنية بين المكونات السياسية وخاصة بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، ومن التزام بالدستور والقوانين واللوائح النافذة.



وأضاف " نحن جميعا معنيون كمجلس سياسي وحكومة إنقاذ ومجلس نواب ومجلس قضاء ومحاكم بممارسة مهامنا من خلال هذه المعطيات" .. مشددا على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية الالتزام بما يصدر من أحكام قضائية.



ونوه رئيس الوزراء إلى قرب إحتفالات الشعب بمرور خمسين عام على رحيل آخر جندي بريطاني من أرض اليمن الطاهرة .. مؤكداً أن هذه المناسبة الغالية تلهمنا نتمسك وان ندافع عن قضاياه الوطنية الكبرى وفي المقدمة مقاومة العدوان ومناهضة الإحتلال السعودي الإماراتي في المحافظات والمديريات المحتلة .. لافتا إلى أن ٣٠ نوفمبر هو المعطى الأساسي الذي مهد لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في ٢٢ مايو ١٩٩٠م .



وأشار رئيس الوزراء إلى دعوات الإنفصال .. موضحا أن اليمن واحد منذ الأزل وأن المصطلحات الإنفصالية ليست بجديدة ومن يرجع إلى الأرشيف البريطاني سيدرك حقيقتها ومنبعها الحقيقي وهو الإحتلال البريطاني نفسه.



وقال " علينا مقاومة الفكرة الإنفصالية لأنها فكرة شاذة وغير قابلة للاستزراع في الروح الوطنية المتجذرة في شعبنا اليمني، وأن نعمل معا من صنعاء لإعادة هذه اللحمة من جديد وأن نتمسك بهويتنا الواحدة".. مبينا أن اليمن كان وسيظل موحدا بفضل الله وبتلاحم وفكر قياداته ونضالات جماهير الشعب المنتشرين في كل محافظة ومديرية وفي كل قبيلة وفي كل حزب .



وخاطب رئيس الوزراء الذين ينادون بالإنفصال تحت راية المستعمر الإماراتي بقوله " إن في داخلكم مجموعة هائلة من الوحدويين لا يمكن أن يقبلوا بإعادة التاريخ إلى الوراء وتجزئة اليمن مرة أخرى".



وسجل رئيس الوزراء تقديره لفنان اليمن الكبير أيوب طارش ..مؤكداً انه قد ملئ الوطن حبا وبهجة بأغنية وألحانه الرائعة وتلحينه للنشيد الوطني .

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب قد القى كلمة ، نوه في مستهلها الى الحضور الرسمي الرفيع لهذه الفاعلية والذي يؤكد على الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص المستثمر في قطاع التعليم العالي .. موضحا ان هذا القطاع رفد الوطن بمخرجات وكوادر مؤهلة وغطى الكثير من الثغرات والنقص في الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية ..



وحيا حازب صمود جامعة الحكمة في ظل ألعدوان والحصار ورغم ما واجهها من تحديات وصعوبات .. مؤكداً على حساسية قطاع التعليم العالي وما يتطلبه بالضرورة من مراعاة للبعد الوطني في التعامل معه .



وأوضح أهمية التعامل بمسؤولية مع القرارات الصادرة خلال الفترات الماضية والعمل على معالجة اية اختلالات عبر الاجراءات القانونية بما يعزز من احترام سيادة القانون واختصاص الجهات المعنية .



وأكد حازب اهمية ذهاب هذه الجامعة الى مجلس الاعتماد الاكاديمي للحصول على الاعتماد الخاص .. لافتا الى ان الوزارة ستعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجامعات المتخلفة عن الحصول على الاعتماد الخاص .. معلنا التزام الوزارة بالأحكام الصادرة عن القضاء واحترامها الكامل للسلطة القضائية .



والقى رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور صلاح مسفر، كلمة ترحيبية ، رحب فيها بالجميع الذين حضروا ليشاركوا الجامعة احتفالها بيوبيلها البرونزي .. مؤكداً اعتزاز الجامعة وكوادرها بهذا الحضور الرفيع الذي يعبر عن حرص الحكومة على تأكيد الشراكة مع القطاع الخاص .



واستعرض الجهود التطويرية للجامعة وما تحققه من إنجازات لصالح تعزيز وتطوير المسار التعليمي فيها بشقيها النظري والتطبيقي .. لافتا الى ما انجزته من مشاريع علمية بما في ذلك تدشينها اليوم المرحلة الاخيرة من تحديث البرامج الاكاديمية بموجب متطلبات ومعايير الاعتماد الاكاديمي المحلي والدولي .



واعتبر احتفال اليوم في جامعة لم تغلق ابوابها اثناء العدوان الغاشم على اليمن وشعبه يعتبر نصر على من أراد ان يحدث شلل في الحياة العامة والتعليم .. مشيرا الى ان هذا الحفل هو تدشين لخطة عمل للعشر السنوات المقبلة وذلك في اتجاه تجويد العمل التعليمي والأكاديمي والبناء المؤسسي ومواكبة كافة التطورات العلمية التي تشهدها جامعات العالم .



وأكد أن الجامعة التي رفدت حتى الان سوق العمل بما يزيد عن ٣٣٠٠ طالب وطالبة ، بحاجة كمؤسسة تعليمية وطنية الى الدعم والاهتمام الرسمي الجاد الذي يمكنها من مواصلة دورها وإسهاماتها في بناء الأجيال .



وألقيت كلمة في الحفل من قبل الرئيس التنفيذي لإذاعة هواء اليمن محمد الزريقي .



وفي ختام الحفل كرم رئيس الوزراء ومعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس أمناء الجامعة ، فنان اليمن أيوب طارش عبسي تقديرا وعرفانا لدوره الفني الكبير والمشهود خلال العقود المنصرمة ، وحضوره النوعي في مسار الاغنية الوطنية منذ ثورة ٢٦ سبتمبر وحتى اللحظة .



وافتتح ريس الوزراء اثناء زيارته للجامعة عيادة الأسنان الاستشارية لخدمة المجتمع ، واستمع الى شرح حول نشاط العيادة اضافة الى المعامل الكيميائية التعليمية من رئيس مجلس أمناء الجامعة ، موضحا ان العيادة والمعامل جاءت لخدمة المجتمع وتقديم خدمة التعليم التطبيقي لطلاب الجامعة بهدف تحقيق البعد التطبيقي للعملية التعليمية باعتباره الجانب الأهم والأكثر فائدة لمستقبل الطلاب .



ودشن رئيس الوزراء، أثناء الزيارة إذاعة هواء اليمن الاجتماعية .. متمنياً لها والقائمين عليها الاضطلاع برسالة إعلامية مهنية وطنية واجتماعية وان تكون اضافة نوعية للقطاع الاذاعي الأهلي بما ستقدمه من برامج وخدمات تجاه المجتمع .

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ