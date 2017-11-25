محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين عام محلي العاصمة يدشن حملة النظافة والتوعية بالكوليرا بالأمانة صنعاء-سبأ:

دشن أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان اليوم ومعه مديرة وحدة مساعدة وحماية المهاجرين بمنظمة الهجرة الدولية (IOM) تشيسي ميولر، حملة النظافة والتوعية بالكوليرا .



وتشمل الحملة تحت شعار "لأن بيتي في اليمن ولأن النظافة مسئولية الجميع" والتي



تنظمها منظمة الهجرة الدولية بالتعاون والتنسيق مع قطاع البلديات والإسكان ممثلا بمشروع النظافة بالقطاع من 25 نوفمبر الجاري حتى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة عدد من عمال النظافة والمعدات والآليات .. تشمل رفع المخلفات المتكدسة وردم المستنقعات وشفط المجاري الموجودة في بعض إحياء و شوارع المديريات وكذا إخراج القمامة والأتربة المتكدسة.



وفي التدشين الذي حضرة رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والعمل بالمجلس المحلي للأمانة حمود النقيب ووكيل الامانة لقطاع البلديات والإسكان المهندس عائض الشميري ومدير عام مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش، أكد امين محلي العاصمة على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية في استمرار اعمال النظافة أولا بأول وإزالة العشوائيات والمخالفات والتشوهات في مختلف شوارع وإحياء مديريات أمانة العاصمة العشر بما يضمن الحفاظ على الذوق العام والرونق الجمالي للعاصمة صنعاء .



وأشاد بجهود منظمة الهجرة الدولية ومساندتها جهود السلطة المحلية بالأمانة في مكافحة الأوبئة والاسهالات المائية بمديريات أمانة العاصمة العشر.



وثمن جمعان صمود وجهود عمال النظافة المستمرة في الحفاظ على نظافة احياء وشوارع مديريات العاصمة و رفع المخلفات بشكل متواصل دون كلل أو ملل بما يساعد بشكل كبير في مكافحة انتشار الامراض والأوبئة ومنها الكوليرا.



وأشار أمين محلي العاصمة إلى اهمية دور المنظمات الدولية في استمرار دعمها ومساندتها لجهود السلطة المحلية بأمانة العاصمة في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وأبرزها الحفاظ على نظافة صنعاء وبقاء مظهرها الحضاري اللائق بها كعاصمة لليمن الموحد.



وأكد حرص قيادة امانة العاصمة على تسهيل عمل منظمة الهجرة وكافة المنظمات الدولية وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها في الميدان بما يسهم في تخفيف المعاناة عن سكان العاصمة صنعاء في ظل استمرار العدوان الغاشم.



فيما ثمنت مديرة وحدة مساعدة وحماية المهاجرين بمنظمة الهجرة الدولية (IOM) جهود وتعاون امانة العاصمة في تسهيل برامج ومشاريع المنظمة في مديريات العاصمة.. مؤكدة اهمية تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع امانة العاصمة بما يخدم المواطن اليمني.



وأكدت استمرار انشطة وبرامج المنظمة الاغاثية والإنسانية والخدمية والتنموية في مديريات امانة العاصمة بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.



حضر التدشين رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عثمان الصلوي و المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين المهندس محمد الديلمي ومدير عام مديرية التحرير محمد عثمان ومدير عام التوعية البيئية بالأمانة عبدالحليم السكري.





سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ