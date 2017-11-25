عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الطائرات الحربية المصرية تشن هجوماً على مواقع للمتشددين في شمال سيناء القاهرة – سبأ :

شنت الطائرات الحربية المصرية اليوم السبت هجوماً على مواقع عناصر يشتبه في ضلوعها في الهجوم على مسجد الروضة شمال سيناء والذي وقع امس واسفر عن مقتل 305 أشخاص.



وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إن القوات الجوية قامت على مدار الساعات الماضية "بالقضاء على عدد من البؤر التى تتخذها العناصر الإرهابية كقاعدة إنطلاق لتنفيذ أعمالها الإجرامية".



وأضاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ان هذه الأهداف كانت تضم "كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة".



واشار المتحدث الى ان قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية تواصل فرض طوق أمني مكثف لتمشيط المنطقة فى محيط الهجوم بحثاً عن "باقى العناصر الإرهابية للقضاء عليهم".



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تعهد امس عقب اجتماع أمني رفيع المستوى "برد غاشم ثأراً" من منفذي الهجوم، الذي لقي إدانات دولية واسعة النطاق.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ