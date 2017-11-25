محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعاليات إحتفائية بذكرى المولد النبوي بذمار ذمار-سبأ:

دشن مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار اليوم برنامج الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، بفعاليات أقيمت بالمناسبة في مدارس الوحدة والشيماء والشهيد محمد إسماعيل.



وخلال التدشين أشار نائب مدير مكتب التربية والتعليم محمد حسن الهادي إلى أهمية الإحتفاء بهذه المناسبة وغرس حب المصطفى عليه الصلاة والسلام وإحياء القيم والمبادئ التي أسسها في نفوس الأجيال والإلتزام بمنهجه القويم والإقتداء بخلقه وسجاياه العظيمة.



إلى ذلك أقيمت فعالية خطابية وتوعوية في إصلاحية السجن المركزي بذمار، تناولت سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم .. لافتة إلى ضرورة الاقتداء بسنته الطاهرة والاهتداء بهدية والسير على المنهج الذي أرساه النبي عليه الصلاة والسلام.



وفي الفعالية التي أقيمت تحت شعار "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" ألقيت كلمات أكدت ضرورة التمسك بنهج القرآن وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام وتطبيقها في مختلف مجالات الحياة والمعاملة مع الآخرين.



وأشارت إلى أن ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار.. مؤكدة أهمية الإصطفاف والتلاحم في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي وتعزيز ثقافة المحبة والإخاء ونبذ العنف والتطرف والاعتصام بحبل الله المتين .

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ