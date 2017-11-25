[25/نوفمبر/2017]
المحويت-سبأ:
نظمت بمحافظة المحويت اليوم صباحية شعرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
تضمنت الصباحية مشاركات شعرية لنخبة من الشعراء حسين الشطبي ومحمد الهلالي ومصطفى المحضار وأبو كنن رفيق الشهيد حسن الملصي وحسين شليق وحمد القحوم والذين قدموا قصائد شعرية عبرت عن أهمية وعظمة المولد النبوي الشريف.
وفي الصباحية التي حضرها وكيل المحافظة لقطاع التنمية يحيى عبده إبراهيم ومدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة .. أشار وكيل المحافظة المساعد أحمد يحيى الأخفش إلى تزامن ذكرى المولد النبوي الشريف مع اليوبيل الذهبي الذكرى الـ 50 للإستقلال الـ 30 من نوفمبر ورحيل آخر جندي بريطاني من عدن.
وأشار إلى دلالات ذكر المولد النبوي في نفوس المسلمين .. لافتا إلى المجازر والجرائم التي إرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق الأطفال والنساء وإستهدافه للمستشفيات والمدارس والأسواق والتجمعات السكانية.
وعبر الشعراء عن اعتزازهم بالإنتصارات الساحقة التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في جبهات الشرف والبطولة والتي لقنت قوى العدوان دروس قاسية في الصمود والثبات.
سبأ