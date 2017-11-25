محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الشورى يدين الهجوم الإرهابي بمسجد شمال سيناء المصرية صنعاء -سبأ:





أدان مجلس الشورى الهجوم الإرهابي الجبان الذي إستهدف المصلين يوم في مسجد الروضة بمنطقة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية والذي أودى بحياة 305 أشخاص وإصابة العشرات.



وأعرب رئيس وأعضاء مجلس الشورى في برقية عزاء ومواساة لرئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الدكتور علي عبد العال سيد أحمد عن إستنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع كافة الشرائع والأديان السماوية والأعراف والقيم .



وأشار المجلس إلى أن هذا الهجوم الإجرامي يأتي ضمن مسلسل الأعمال الإرهابية التي تستهدف مصر العروبة، تنفيذا لأجندات تآمرية تحيكها وتمولها بعض الأنظمة والقوى في المنطقة وبرعاية قوى الهيمنة العالمية.



وأكد أن العمليات الإرهابية التي تستهدف النيل من وحدة الدول العربية والإسلامية وأمنها وإستقرارها، تمثل أحد أدوات فرض إرادة قوى الإستكبار العالمي بتدخلاتها السافرة وإشعالها للحروب العدوانية والتي تشكل بيئة حاضنة للإرهاب بمختلف صوره من أجل كسر إرادة وحرية الشعوب.



ودعا مجلس الشورى إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب بإعتباره ظاهرة تهدد أمن واستقرار العالم يجب اجتثاثها وتجفيف منابعها .



وعبر عن تضامن الشعب اليمني مع الشعب المصري في هذا الهجوم الغادر .. مترحما على أرواح الضحايا، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ