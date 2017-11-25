عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستشارة الرئاسة السورية : التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب دعم مجموعات الارهاب بكين – سبأ :

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية الدكتورة بثينة شعبان أن ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب لم يكن يهدف إلى مكافحة الإرهاب في سورية بل لتقديم جميع أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية .



ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن الدكتورة شعبان قولها خلال اجتماعها مع مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ في إطار زيارتها الحالية للصين ان هذا التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "عمل على إطالة زمن الأزمة إلى أقصى حد ممكن آملاً في الوصول إلى هدفه الحقيقي في تقسيم سورية".



واشارت المسئولة السورية الى ضرورة ان انخراط الصين في عملية إعادة الإعمار في سورية وكذلك الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه سورية ضمن مبادرة (الحزام والطريق) ورؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ في هذا الشأن.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ