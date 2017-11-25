محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير الكهرباء يناقش التحضير للإحتفال بذكرى المولد النبوي صنعاء-سبأ:

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف علي الجرموزي، الجوانب المتعلقة بالتحضير لفعالية خاصة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



واستعرض الإجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس حارث العمري ووكيل الشؤون المالية والإدارية تقي الدين المطاع، والوكيل المساعد لقطاع المشاريع أحمد المتوكل، دور الوزارة ومؤسسة الكهرباء ومنتسبيها في إحياء هذه المناسبة الدينية بإقامة ندوة وأنشطة تعزز من روح التعاون والتكافل الإجتماعي في أوساط العاملين.



وشكل الإجتماع الذي ضم نائبا مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس أسعد الأشول ومحمد الجمرة ومدير عام كهرباء أمانة العاصمة صلاح الدين المصري وعدد من مدراء العموم بالوزارة والمؤسسة ومناطق كهرباء الأمانة، لجنة للإعداد للفعالية من الوزارة ومؤسسة الكهرباء وكهرباء الأمانة والريف.



وأكد الاجتماع أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وإستلهام الدروس والعبر من هذه المناسبة الدينية في تعزيز التماسك والصمود لمواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف النيل من الوطن وأمنه وإستقراره .



وفي الإجتماع اعتبر وزير الكهرباء والطاقة ذكرى المولد النبوي الشريف فرصة لإعادة روح الإيثار وتعزيز التكافل في أوساط المجتمع وخاصة شريحة الموظفين بتعاونهم وحرصهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل تفاني وإخلاص.



ولفت إلى أن المولد النبوي الشريف ذكرى مولد أمة تنشر الفضيلة والعدل والسلام.. مؤكدا ضرورة إحياء هذه المناسبة بما يليق بمكانة سيد البشرية.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ