محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة دور المستشفيات الخاصة في تحسين الخدمات الطبية بإب إب -سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح دور المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ومكافحة الأوبئة والأمراض المتفشية جراء العدوان والحصار.



وإستعرض الإجتماع بحضور وكيلا المحافظة الدكتور أشرف المتوكل وإسماعيل سفيان دور المستشفيات والقطاع الخاص في التجهيز والدعم لقافلة الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام والتي تأتي في إطار إحياء المولد النبوي.



وفي الإجتماع أكد المحافظ صلاح أهمية تضافر الجهود بين المستشفيات العامة والخاصة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمساهمة في الحد من إنتشار الأمراض والأوبئة.



وأشاد بجهود التجار والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمنشآت الخاصة ومبادرتهم في دعم تسيير هذه القافلة التي تعبر عن إستشعار الجميع للمسئولية وحرصهم على أمن وإستقرار الوطن وإفشال مخططات العدوان.



حضر الإجتماع مدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي ورئيس نقابة الأطباء بالمحافظة الدكتور عبدالغني غابشة ونائب مدير مكتب الصحة الدكتور عمار المتوكل.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ