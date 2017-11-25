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آخر تحديث: السبت، 25 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:14:27م
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مناقشة آلية تأهيل وصيانة محطة كهرباء رأس كتنيب بالحديدة
[25/نوفمبر/2017]
الحديدة-سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج، آلية تأهيل كهرباء رأس كتنيب وإعادة التيار الكهربائي للمحافظة.

واستعرض الإجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعلي أحمد قشر وأحمد دهموس وعبد الله يماني، خطة كهرباء منطقة الحديدة حول عملية الصيانة والاحتياجات الضرورية لها.

كما استعرض الإجتماع الذي ضم أعضاء الهيئة الإدارية ورئيس نيابة الأموال العامة أحمد البعداني ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد يحيى نعيم، خطة تحصيل موارد الكهرباء المتأخرة وكذا برنامج التعرفة الجديدة بأسعار الكهرباء المستويات الثلاثة.

وتطرق المجتمعون إلى الصعوبات التي تعترض عودة تشغيل الكهرباء وأبرزها إنعدام المشتقات النفطية وانخفاض الموارد .

وكلف الإجتماع بهذا الخصوص لجنة لدراسة الخطة المرفوعة من كهرباء الحديدة ومراجعتها وبما يكفل توفير الموارد التشغيلية وعودة التيار الكهربائي واستمرار عمل الخط الساخن .

حضر الإجتماع مدير عام كهرباء منطقة الحديدة جماعي كليب ومدير عام كهرباء الريف المهندس أحمد عبد الكريم ومدير صندوق إحتياجات الكهرباء عبد الكريم الهادي.

سبأ
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