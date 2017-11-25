ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 25 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:14:27م
هيئة الطيران: يجب السماح لكافة الرحلات بالوصول إلى مطار صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم أربع رحلات تابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيسف.
الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية وسط وجنوب القطاع
استهدفت مواقع الاحتلال العسكرية بنيران أسلحتها الرشاشة صباح اليوم السبت أراضي المواطنين الزراعية، شرقي مخيم المغازي وخانيونس وسط وجنوب قطاع غزة.
الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها
انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب.
مويز يحصد أول نقطة له مع وست هام عقب التعادل مع ليستر
حصد وست هام يونايتد أول نقطة له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد ديفيد مويز عقب تعديله لتأخره ليتعادل 1-1 مع ليستر سيتي في مباراة أقيمت على إستاد لندن امس الجمعة.
آخر الأخبار:
لقاء قبلي وقافلة غذائية من أبناء حنض بذمار دعما للجيش واللجان الشعبية
مستشارة الرئاسة السورية : التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب دعم مجموعات الارهاب
اجتماع برئاسة وزير الكهرباء يناقش التحضير للإحتفال بذكرى المولد النبوي
مناقشة دور المستشفيات الخاصة في تحسين الخدمات الطبية بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مقتل 13 شخصا في قصف جوي امريكي شرق افغانستان
[25/نوفمبر/2017]
ننجارهار -سبأ :
لقى نحو 13 مسلحا مصرعهم اليوم في قصف جوي نفذته القوات الأمريكية على عناصر تنظيم داعش في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

وذكر مسؤولون محليون أن هؤلاء المسلحين قتلوا نتيجة للقصف الجوي، الذي تم تنفيذه بالقرب من منطقة "هاسكا مينا".

وأكد مسؤولون من فيلق "سلاب 201" في الشرق أنه تم تدمير مخبأ الجماعة الارهابية وقتل 13 شخصا على الأقل.

وأضاف المسؤولون أن السكان المحليين وأفراد الأمن في المنطقة المجاورة لم يتكبدوا

أي ضحايا.

وأكد المكتب الاعلامي للحكومة الاقليمية في بيان أيضا أن 13 مسلحا قتلوا في القصف

الجوي الذي وقع في منطقة جاجاري.

يذكر أن القوات الأمريكية تشن ضربات جوية ضد مواقع طالبان و داعش فى إقليم ننجارهار، كما استخدمت أكبر قنبلة تقليدية فى ترسانتها اطلق عليها "أم القنابل" فى شهر إبريل الماضي.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
مستشارة الرئاسة السورية : التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب دعم مجموعات الارهاب
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا غرب جنين
زلزال يضرب مدينة موغلا التركية
الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية وسط وجنوب القطاع
دراسة:تدريبات المقاومة العضلية قد تعزز الرفاه النفسي لكبار السن
بنجلادش: اتفقنا مع ميانمار على أن تساعد الأمم المتحدة في عودة الروهينجا
الاتحاد الأوروبي يمهل بريطانيا عشرة أيام لتحسين عرض الانفصال
صور مدون صهيوني داخل الحرم النبوي الشريف تثير موجة غضب كبيرة
النيابة العامة المصرية: إرتفاع عدد ضحايا الهجوم في شمال سيناء إلى 235 قتيلاً
روسيا تعلن عن اختبار جيل جديد من الصواريخ المضادة للطيران لحماية موسكو
العدوان السعودي على اليمن
سلسلة غارات لطيران العدوان تستهدف المساجد ومنازل المواطنين
[25/نوفمبر/2017]
أربع غارات لطيران العدوان على مديرية موزع بتعز
[24/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على كتاف وباقم بصعدة
[24/نوفمبر/2017]
طيران وبوراج العدوان تستهدف المدن والقرى بعدد من محافظات الجمهورية
[24/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارت على منطقة المزرق بحجة
[23/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by