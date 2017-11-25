عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 13 شخصا في قصف جوي امريكي شرق افغانستان ننجارهار -سبأ :

لقى نحو 13 مسلحا مصرعهم اليوم في قصف جوي نفذته القوات الأمريكية على عناصر تنظيم داعش في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.



وذكر مسؤولون محليون أن هؤلاء المسلحين قتلوا نتيجة للقصف الجوي، الذي تم تنفيذه بالقرب من منطقة "هاسكا مينا".



وأكد مسؤولون من فيلق "سلاب 201" في الشرق أنه تم تدمير مخبأ الجماعة الارهابية وقتل 13 شخصا على الأقل.



وأضاف المسؤولون أن السكان المحليين وأفراد الأمن في المنطقة المجاورة لم يتكبدوا



أي ضحايا.



وأكد المكتب الاعلامي للحكومة الاقليمية في بيان أيضا أن 13 مسلحا قتلوا في القصف



الجوي الذي وقع في منطقة جاجاري.



يذكر أن القوات الأمريكية تشن ضربات جوية ضد مواقع طالبان و داعش فى إقليم ننجارهار، كما استخدمت أكبر قنبلة تقليدية فى ترسانتها اطلق عليها "أم القنابل" فى شهر إبريل الماضي.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ