محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الشهداء بصعدة تنظم فعالية بمناسبة المولد النبوي صعدة -سبأ:

نظمت مؤسسة الشهداء اليوم بمحافظة صعدة فعالية ثقافية تحت شعار "إحسان لرعاية الأيتام " بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وفي الفعالية التي حضرتها قيادة السلطة المحلية وعدد من أبناء وآباء وأهالي الشهداء وشخصيات إجتماعية .. أوضح مدير برنامج إحسان لرعاية الأيتام محمد المؤيد أن المؤسسة أطلقت هذا المشروع لفتح المجال أمام الخيرين لكفالة الأيتام والإهتمام بهم وتوفير إحتياجاتهم الصحية والاجتماعية والتربوية وغيرها .



ودعا المجتمع إلى المشاركة الفاعلة في البرنامج بما يعيد البسمة والسعادة لليتيم بتوفير احتياجاته .



من جانبه حث يوسف الفيشي على التفاعل مع برنامج إحسان بما يعزز من التكافل في أوساط المجتمع وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد .



فيما أشاد المشاركون من أبناء وآباء الشهداء بجهود مؤسسة الشهداء في العناية بأسر الشهداء وتلمس إحتياجاتهم .. مؤكدين إستمرارهم في نهج العطاء والتضحية حتى النصر.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ