محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي بتعز تعز-سبأ:

نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز اليوم فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وفي الفعالية أشار محافظ تعز عبده الجندي إلى إرتباط اليمنيين بمناسبة ذكرى مولد الهدى والتحرر من العبودية والظلم .



ولفت إلى أن رسالة المصطفى وتعاليمه ونهجه مثلت ثورة ضد العبودية والجهل والتخلف لتنتقل الأمة إلى عصر التحرر والإنعتاق .. مشيرا إلى أهمية غرس قيم الدين الإسلامي السمحا في نفوس النشئ وتبصيرهم بمحاولات أعداء الإسلام النيل من نقاء وتسامح الدين الإسلامي والسيرة العطرة لخاتم الأنبياء والمرسلين.



تخلل الإحتفال الذي شارك فيه طلاب وزهرات عدد من المدارس بإشراف مدير الأنشطة بمكتب التربية والتعليم محمد العبادي، موشحات وأناشيد قدمها طلاب وزهرات مدارس الأندلس والشموخ و22مايو والتربية الحديثة ومدرسة الشهيد عبدالجبار القبلاني.



حضر الحفل وكيل المحافظة أمين حميدان ومدير مكتب التربية والتعليم بتعز عبدالخالق الصراري وعدد من المسئولين .

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ