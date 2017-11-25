عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شابا فلسطينيا غرب جنين جنين -سبأ :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابا فلسطينيا من قرية رمانة غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد وليد الأحمد أبو بكر (25 عاما)، أثناء عودته من أحد المحالات التجارية إلى منزله في القرية، واقتادته إلى معسكر "سالم" الاحتلالي.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قرية رمانة فجرا، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، وإثر ذلك اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في القرية.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ