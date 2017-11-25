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آخر تحديث: السبت، 25 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:14:27م
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وقفه احتجاجية حاشدة في البيضاء تندد بمجازر العدوان والحصار
[25/نوفمبر/2017]
البيضاء -سبأ:
نظم أبناء مديريات الملاجم والسوادية والطفة ونعمان وردمان بمحافظة البيضاء اليوم وقفة احتجاجية حاشدة للتنديد بمجازر العدوان السعودي الأمريكي واستمرار الحصار وإغلاق منافذ اليمن.

وخلال الوقفة أشار وكيل محافظة البيضاء لشؤن الوحدات الإدارية عبدالله الجمالي إلى أن ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم وما يفرضه من حصار لن يزيد الشعب اليمني إلا شموخا وثباتا في مواجهة قوى العدوان ومرتزقتهم.

فيما أشار حمود شثان إلى ضرورة توحيد كافة الجهود لمواجهة العدوان والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن.. داعيا الجميع لتحمل المسؤولية في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته ودعم جبهات العزة والشرف بالمال والرجال .

واستنكر المشاركون في الوقفة التي حضرها قيادات السلطة المحلية والتنفيذية والعلماء والشخصيات الاجتماعية ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق الشعب اليمني.

وأكد بيان صادر عن الوقفة أن الجرائم التي يرتكبها العدوان وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية لليمن وصمة عار في جبين الإنسانية.

وحيا المشاركون في الوقفة الانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والشرف.. مؤكدين استمرار الصمود في مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

ودعا المشاركون إلى المشاركة الواسعة في ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأيصال رسالة للعالم أن الشعب اليمني يقف صفا واحدا في مواجهة العدوان.

وحمل البيان المجتمع الدولي ومؤسساته المسئولية جراء تغاضيها وغضها للطرف عما يحصل في اليمن من عدوان وحرب إبادة وإغلاق للمنافذ البرية والبحرية والجوية .

سبأ
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