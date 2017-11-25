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آخر تحديث: السبت، 25 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:14:27م
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  رياضة
فريق وريورز يفوز على شيكاجو في دوري السلة الامريكي
[25/نوفمبر/2017]
واشنطن - سبأ :
فاز فريق جولدن ستيت وريورز حامل اللقب على ضيفه شيكاجو بولز 143-94 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية، وذلك بعد ان أحرز ستيفن كوري 33 نقطة وهو أعلى معدل في المباراة.

وأحرز كوري 26 نقطة في الربع الثاني ليحقق فريقه فوزه الخامس على التوالي رغم عدم مشاركه نجمه كيفن دورانت المصاب بالتواء في الكاحل وغياب لاعبه درايموند جرين الذي طلب راحة ليوم واحد.

ويتوقع أن يشارك جرين في مباراة فريقه المقبلة في مواجهة نيو أورليانز بليكانز في وقت لاحق يوم السبت لكن مشاركة دورانت تبقى محل شك اعتمادا على تحسن حالته.

وعلى أرضه وأمام جماهيره فاز كليفلاند كافاليرز، وبفضل ثلاثية من الأرقام المزدوجة من لاعبه ليبرون جيمس، على تشارلوت هورنتس 100-99.

وأنهى جيمس المباراة مسجلا 27 نقطة ومستحوذا على 16 كرة مرتدة إلى جانب تمرير 13 كرة حاسمة لزملائه.

وهذه هي الثلاثية رقم 57 من الأرقام المزدوجة لجيمس خلال الدور التمهيدي للبطولة طوال مسيرته الاحترافية والثانية له خلال الموسم الحالي.

وفي مباريات أخرى فاز بورتلاند تريل بليزرز على مضيفه بروكلين نيتس 127-125 وفاز أنديانا بيسرز 107-104 على ضيفه تورونتو رابتورز.

سبأ
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