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آخر تحديث: السبت، 25 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:14:27م
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لقاء موسع لقيادات وموظفي وزارة العدل برئاسة القاضي عقبات
[25/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
عقد بوزارة العدل اليوم، لقاء موسع برئاسة وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات، ضم قيادات وموظفي العدل .

وفي اللقاء أشاد وزير العدل بجهود منتسبي وزارة العدل للارتقاء بمستوى الأداء وتطوير خدمات القضاء وجعلها نموذجا رغم الصعوبات التي خلفها العدوان والحصار على اليمن.

وأكد أن التحرك الجاد في تأدية المهام الوظيفية محل احترام وتقدير قيادة السلطة القضائية التي لن تألوا جهدا في تحسين أوضاع منتسبيها وتوفير كافة احتياجاتهم بكل الوسائل والسبل الممكنة.

ودعا وزير العدل إلى مضاعفة الجهود للتغلب على الصعوبات وتأدية المهام والواجبات الوظيفية على أكمل وجه.

وقال " إن الحرب الظالمة على اليمن لم تستهدف فئة أو جماعة بعينها وإنما تستهدف اليمن وشعبه بدون استنثاء وأنها محاولة فاشلة لخلخلة إيمان الشعب اليمني وفك ارتباطه الوثيق برسوله الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم".

وأضاف " إن الاحتفال بالمولد النبوي والتفاعل مع هذه المناسبة يعتبر رسالة لتحالف الشر والطغيان وثورة في وجهه قوى الهيمنة والاستكبار أن أحفاد الأوس والخزرج أنصار رسول الله مازالوا على العهد باقين مدافعين عن الإسلام".

وأشار القاضي عقبات إلى أن النصر الكبير في الجبهات الداخلية والضربات المسددة على تجمعات الأعداء ومراكز الثقل العسكري في ما وراء الحدود دليلا على أن البطولة والإيمان يمان والحكمة يمانية.

سبأ
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