محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إحتفاء بذكرى المولد النبوي بمدارس مديرية الثورة بأمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

نظمت عدد من مدارس التعليم الأهلي بمديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم حفل بمناسبة مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.



وفي الحفل الذي حضره وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم أحمد النونو ورئيس المكتب الفني بالوزارة علي الحيمي ومدير مكتب وزير التربية والتعليم علي عباس والمدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور همدان الشامي .. أكد وكيل أمانة العاصمة المساعد ناجي القوسي أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.



واعتبر هذه المناسبة محطة لمراجعة النفس والحرص على إتباع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله .. منوها بجهود كل من أسهم في إحياء هذه الذكرى وإقامة هذه الإحتفائية.



من جانبه أشار مدير التعليم الأهلي بالوزارة عبدالسلام الطالبي إلى أهمية إستلهام الدروس والعبر من سيرة المصطفى وصبره على البلاء وجهاده لإعلاء كلمة الله.



وشدد على ضرورة العمل على ترجمة أخلاقيات الرسول الكريم في الثبات والصمود في وجه العدوان على اليمن وتنشئة أبنائنا على حبه وإتباع أوامره واجتناب نواهيه وإحياء سنته.



فيما تطرقت كلمات مدير المنطقة التعليمية يحيى الوتاري ومدير مدارس النهضة الحديثة مطهر الكبسي ومدير مدارس مودة حنان عبدالرحمن إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي والتزام أوامره واجتناب نواهيه والإقتداء به في قول الحق والوقوف في وجه الظلم والظالمين ونصرة الحق والدين .



تخلل الإحتفائية مقطوعات شعرية معبرة عن المناسبة ألقاها " فواز العبسي، عبدالباري عبيد ، تغريد العدلة".

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ