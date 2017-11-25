عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زلزال يضرب مدينة موغلا التركية أنقرة - سبأ :

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم بلدة (أوله) بمدينة (موغلا) غرب تركيا .



وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية في بيان أن الهزة الأرضية التي وقعت على عمق 44ر22 كيلومتر



تحت سطح الأرض أسفرت عن أضرار مادية في أحد الأحياء دون وقوع خسائر في الأرواح.



وأضافت الهيئة أن " العديد من العاملين في الهيئة وفرق الإنقاذ الطبي والإسعاف والإطفاء



وقوات الدرك هرعت الى بلدة (أوله) التي تعرضت الأربعاء الماضي أيضا لهزة أرضية لإغاثة المتضررين ورصد الأضرار".



وكانت هيئة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت في وقت سابق أن تركيا تعرضت لأكثر



من 26290 هزة أرضية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي وهي تعد الأكبر منذ عام 2002.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ