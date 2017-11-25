محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد: إنخفاض تدريجي بدرجات الحرارة نتيجة كتلة هوائية باردة وجافة صنعاء-سبأ:

نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الجبلية والصحراوية من التدني المتوقع في درجات الحرارة الصغرى أثناء الليل والصباح الباكر خلال الأيام القادمة.



وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن خرائط الطقس السطحية ومخرجات التوقعات العددية في المركز، تشير إلى ارتفاع في الضغط الجوي مقارنة بالأيام الماضية.



وبين المركز أن هناك كتلة هوائية باردة وجافة ومن الممكن أن تتأثر بها معظم المناطق الصحراوية والجبلية وقد تنخفض تبعا لذلك درجات الحرارة الصغرى بشكل تدريجي.



وأهاب المركز بقاطني تلك المناطق خصوصا الأطفال وكبار السن بضرورة أخذ الحيطة حفاظا على صحتهم، كما نبه المزارعين بأخذ الاحتياطات حفاظا على محاصيلهم الزراعية.

سبأ [25/نوفمبر/2017]سبأ