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آخر تحديث: السبت، 25 - نوفمبر - 2017 الساعة 01:02:52م
هيئة الطيران: يجب السماح لكافة الرحلات بالوصول إلى مطار صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم أربع رحلات تابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيسف.
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هيئة الطيران: يجب السماح لكافة الرحلات بالوصول إلى مطار صنعاء
[25/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:



وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم أربع رحلات تابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيسف.

وأوضح مصدر بالهيئة العامة للطيران المدني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وصلت إلى المطار تقل ثمانية من موظفي اللجنة، وطائرتين للأمم المتحدة تقلان 23 موظف إغاثة تابعين للأمم المتحدة قادمين من عمان وجيبوتي.

وأشار إلى أن طائرة تابعة لمنظمة الطفولة اليونيسيف وصلت و على متنها ما يقارب 16 طناً من اللقاحات الخاصة بشلل الأطفال.

وأكد المصدر أن الرحلات التي وصلت إلى مطار صنعاء غير كافية .. مطالبا بالسماح لكافة الرحلات بما فيها رحلات الخطوط الجوية اليمنية بالوصول إلى المطار لإنقاذ حياة المرضى وإعادة العالقين في الخارج.

سبأ
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