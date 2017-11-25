[25/نوفمبر/2017]
غزة – سبأ:
استهدفت مواقع الاحتلال العسكرية بنيران أسلحتها الرشاشة صباح اليوم السبت أراضي المواطنين الزراعية، شرقي مخيم المغازي وخانيونس وسط وجنوب قطاع غزة.
وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن قوات الاحتلال أطلقت النار من موقع "أبو مطيبق" العسكري شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة تجاه الأراضي الزراعية.
كما أفادت بأنها أطلقت النار من موقع "كيسوفيم" العسكري تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة بخان يونس جنوب القطاع، وموقع موقع "كرم أبو سالم" باتجاه أراضي شرق رفح جنوب القطاع أيضا.
ويواصل جيش الاحتلال اختراق تفاهمات التهدئة التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل" برعاية مصرية بعد عدوان صيف 2014، باستهدافه شبه اليومي للمزارعين والصيادين.
سبأ