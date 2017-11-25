مويز يحصد أول نقطة له مع وست هام عقب التعادل مع ليستر







حصد وست هام يونايتد أول نقطة له في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد ديفيد مويز عقب تعديله لتأخره ليتعادل 1-1 مع ليستر سيتي في مباراة أقيمت على إستاد لندن امس الجمعة.



ومع استبعاد مارك نوبل من خط الوسط، واجه وست هام أسوأ بداية ممكنة عقب مرور سبع بداية على انطلاق اللقاء الذي مثل أول ظهور لمويز على ملعب فريقه. فقد تمكن مارك أولبرايتون من تسجيل هدف التقدم عقب فشل دفاع أصحاب الأرض في التعامل مع تمريرة عرضية من جيمي فاردي من الناحية اليسرى.



وسيكون مويز سعيدا لعدم تعثر فريقه في تلك الليلة الباردة وذلك بعد أن تمكن أصحاب الأرض، بدعم من جماهيرهم المتحمسة، من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعد أن سجل شيخ كوياتي هدفا من ضربة رأس اثر ركلة ركنية نفذها مانويل لانتسيني. وهذا هو أول هدف يسجله وست هام في الشوط الأول خلال تسع مباريات.



وحل اندريه ايو بديلا للمتألق ماركو أرناوتوفيتش خلال الشوط الثاني وكان يجب احتساب ركلة جزاء له بسبب التحام من هاري مجواير. ورغم التعادل ظل وست هام، الذي اظهر مجهودا كبيرا دون أي تأثير على النتيجة، بدون أي انتصار في ست مباريات ولا يزال في منطقة الهبوط باحتلاله المركز 18.

سبأ [25/نوفمبر/2017] لندن – سبأ:سبأ