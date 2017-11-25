بنجلادش: اتفقنا مع ميانمار على أن تساعد الأمم المتحدة في عودة الروهينجا





اتفقت كلا من بنجلادش وميانمار على مساعدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عودة مئات الآلاف من الروهينجا المسلمين إلى ميانمار.



وقال وزير خارجية بنجلادش أبو الحسن محمود علي اليوم السبت ان الحكومتين وقعتا اتفاقا يوم الخميس يضع شروطا لعملية العودة التي من المتوقع أن تبدأ في غضون شهرين. ودفع عدم اليقين، بشأن ما إذا كانت المفوضية ستلعب دورا في هذا الأمر، جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى المطالبة بوجود مراقبين دوليين لتأمين عودة الروهينجا إلى ميانمار.



وسعى أكثر من 600 ألف من الروهينجا إلى ملاذ آمن في بنجلادش بعدما شن جيش ميانمار هجوما مضادا قاسيا على متمردين في قرى الروهينجا بشمال ولاية راخين.

سبأ [25/نوفمبر/2017] داكا – سبأ :سبأ