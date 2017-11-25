محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انتصارات وتقدم ميداني للجيش واللجان خلال الساعات الماضية







حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال عملية للجيش واللجان على مواقعهم في المجرة غرب الشبكة بمديرية الوازعية في محافظة تعز .



كما هاجم أبطال الجيش واللجان مواقع المرتزقة شرق جسر الهاملي بمديرية موزع وتم قنص ثمانية من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمحافظة .



وحسب المصدر تم كسر محاولة زحف للمرتزقة على تبة عظيمة في منطقة يام بمديرية نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , فيما قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في منطقة الزغن بمحافظة مأرب , وتم قنص خمسة مرتزقة بمديرية صرواح بالمحافظة .



وذكر المصدر أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي , و تم قنص مرتزق في جبهة الساق بمديرية عسيلان في محافظة شبوة .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة منفذ علب وتبة الخزان في منطقة عسير و استهدفت معسكر الحاجر و رقابة الهنجر في المنطقة نفسها محققة إصابات مباشرة .



كما استهدف قصف مدفعي تجمعات وآليات المرتزقة في منطقة المخروق وفي موقعي الغراميل ونهوقة بمنطقة نجران .



وفقا للمصدر استهدفت مدفعية الجيش و اللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الطوال وموقع الدخان بمنطقة جيزان محققة إصابات مباشرة .

سبأ [25/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ