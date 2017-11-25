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آخر تحديث: السبت، 25 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:36:21م
انتصارات وتقدم ميداني للجيش واللجان خلال الساعات الماضية
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انتصارات وتقدم ميداني للجيش واللجان خلال الساعات الماضية
[25/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:



حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في مختلف الجبهات خلال الساعات الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال عملية للجيش واللجان على مواقعهم في المجرة غرب الشبكة بمديرية الوازعية في محافظة تعز .

كما هاجم أبطال الجيش واللجان مواقع المرتزقة شرق جسر الهاملي بمديرية موزع وتم قنص ثمانية من المرتزقة في مناطق متفرقة بالمحافظة .

وحسب المصدر تم كسر محاولة زحف للمرتزقة على تبة عظيمة في منطقة يام بمديرية نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , فيما قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في منطقة الزغن بمحافظة مأرب , وتم قنص خمسة مرتزقة بمديرية صرواح بالمحافظة .

وذكر المصدر أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي , و تم قنص مرتزق في جبهة الساق بمديرية عسيلان في محافظة شبوة .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة منفذ علب وتبة الخزان في منطقة عسير و استهدفت معسكر الحاجر و رقابة الهنجر في المنطقة نفسها محققة إصابات مباشرة .

كما استهدف قصف مدفعي تجمعات وآليات المرتزقة في منطقة المخروق وفي موقعي الغراميل ونهوقة بمنطقة نجران .

وفقا للمصدر استهدفت مدفعية الجيش و اللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في الطوال وموقع الدخان بمنطقة جيزان محققة إصابات مباشرة .

سبأ
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