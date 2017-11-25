عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الأوروبي يمهل بريطانيا عشرة أيام لتحسين عرض الانفصال





أعطى الاتحاد الأوروبي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مهلة عشرة أيام لتحسين عرض الانفصال عن الاتحاد وإلا ستفشل في إقناع زعماء التكتل بفتح محادثات تجارية مع المملكة المتحدة في قمة خلال الشهر المقبل.



وبدون التوصل لاتفاق في الشهر المقبل، سيكون الوقت ضيقا للغاية للاتفاق على ترتيبات قبل مغادرة بريطانيا للتكتل في مارس 2019 مما يزيد الضغوط على الشركات الساعية لتفادي خسائر محتملة ونقل استثماراتها.



وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على تويتر بعد اجتماعه مع ماي في بروكسل عقب قمة للاتحاد ”نود أن نرى تقدما من جانب المملكة المتحدة خلال عشرة أيام بشأن كل المسائل ومنها بخصوص أيرلندا“.



وقال توسك إنه لا يزال من الممكن لزعماء الاتحاد 27 الآخرين أن يخلصوا، في اجتماع قمة يومي 14 و15 ديسمبر ، إلى أن بريطانيا أحرزت ”تقدما كافيا“ باتجاه الوفاء بثلاثة شروط أسياسية بالنسبة لهم للموافقة على بدء محادثات تجارية في العام الجديد.

سبأ [25/نوفمبر/2017] بروكسل – سبأ :سبأ