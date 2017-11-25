محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سلسلة غارات لطيران العدوان تستهدف المساجد ومنازل المواطنين







شن طيران العدوان السعودي الأمريكي سلسلة غارات على عدد من محافظات الجمهورية استهدفت المساجد و منازل المواطنين والمنشئات العامة والخاصة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان دمر منزل المواطن محمد علي الحاج في منطقة الضبوعة بمديرية نهم ، كما دمر مسجدا وألحق أضراراً كبيرة بعدد من منازل المواطنين في قرية عيال محمد بالمديرية



وحسب المصدر شن الطيران غارة على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة وأربع غارات على الهاملي و شمال معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز .



وكثف طيران العدوان غاراته في محافظة صعد حيث شن غارة على منزل مواطن في مديرية باقم و استهدف بغارتين منطقة الثعبان بالمديرية نفسها ، كما شن غارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة خليقا و غارة على جبال عليب قبالة صحراء البقع بمديرية كتاف .



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على قرية مجازة في عسير و خمس غارات على موقعي الشبكة والشرفة في نجران .

سبأ [25/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ