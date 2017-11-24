طيران العدوان يشن تسع غارات على صعدة ونجران [24/نوفمبر/2017] صعدة - سبأ:

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم تسع غارات على مناطق متفرقة بصعدة وقطاع نجران.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر وغارة على جبال عليب قبالة صحراء البقع بمديرية كتاف.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بغارة منزل مواطن بمديرية باقم بصعدة.



وذكر أن طيران العدوان شن خمس غارات على موقعي الشبكة والشرفة بنجران.



وكان طيران العدوان قد شن في وقت سابق اليوم أربع غارات على محافظة صعدة.

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