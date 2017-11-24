وزارة الأوقاف تدين الهجوم الإرهابي بمصر وتدمير العدوان لمسجد في نهم [24/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

أدانت وزارة الأوقاف والإرشاد الهجوم الإرهابي الذي إستهدف المصلين في مسجد الروضة شمال سيناء المصرية وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى.



كما أدانت وزارة الأوقاف في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستمرار طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي في إستهداف المساجد ومنازل المواطنين وآخرها قصف مسجد وعدد من منازل المواطنين في قرية عيال محمد بمديرية نهم بصنعاء، ما أدى إلى تدمير المسجد وإلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين .



وأشار البيان إلى أن تدمير المسجد جريمة تضاف لسلسلة جرائم العدوان بإستهدافه 793 ما بين مسجد وقبة وضريح .



وقال " وما يثير استغرابنا أن مملكة العدوان السعودي تمعن في قصف المساجد وإرتكاب المجازر بحق اليمنيين وتمنعهم من أداء فريضة الحج، بينما تطبع مع الكيان المحتل وتستضيف قاداتهم وآخرها إستضافة مدون صهيوني في المسجد النبوي ثاني الحرمين وهو ما يعد مؤشرا خطيرا على الهرولة إلى أحضان الكيان الصهيوني المحتل ".



وعبرت وزارة الأوقاف عن الأسف لصمت المجتمعات والمؤسسات الإسلامية تجاه الممارسات الإجرامية لمن يسمون أنفسهم خدام بيت الله الحرام.. معتبرة هذا الصمت مشاركة في العدوان الذي يحاول القضاء على الشعب اليمني وطمس مقدساته الإسلامية.



ودعت وزارة الأوقاف والإرشاد كافة الخطباء إلى توعية المجتمع وكشف مخططات العدوان تجاه اليمن ومقدساته وكذا تجاه القضية الفلسطينية.



كما دعا البيان الشعب اليمني إلى الإستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته.

سبأ