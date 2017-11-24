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آخر تحديث: الجمعة، 24 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:54:42م
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مركز الغسيل الكلوي بالحديدة يناشد بتوفير المياه 
[24/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:
وجه مركز الغسيل الكلوي بمحافظة الحديدة نداء ومناشدة للجهات المعنية بالمحافظة بسرعة التدخل لإنقاذ المركز من التوقف جراء إنقطاع المياه.

وأوضح مدير المركز  الدكتور أيمن كمال أن إنقطاع المياه عن المركز سيؤدي إلى توقف المركز عن العمل وإستمرار في تقديم خدماته لمرضى الفشل الكلوي، وهو ما يهدد حياتهم بالموت.

وأشار إلى أن محطة تنقية وتحلية المياه التابعة للمركز والتي تعتمد عليها أجهزة الغسيل الكلوي إعتمادا مطلقا مهددة بالتوقف الكلي جراء توقف ضخ المياه إليها من قبل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة.

وكان مصدر بالمؤسسة المحلية للمياه أكد اليوم خروج جميع آبار ومحطات المياه والصرف والمواقع الأخرى التابعة للمؤسسة عن الخدمة كليا بسبب عدم توفر الديزل وإنقطاع الكهرباء عنها.
سبأ
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