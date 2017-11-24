وفاة ثالث حالة جراء الإصابة بالدفتيريا بالحديدة [24/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:

توفيت ثالث حالة جراء الإصابة بمرض الدفتيريا بعد أقل من 24 ساعة من وصولها لهيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة.



وذكر رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الطفلة ريحان عبدالله أيوب جروان البالغة من العمر عامين وشهرين وصلت ظهر أمس إلى المستشفى وهي في حالة صحية سيئة.



وأشار إلى أن قسم العزل في الهيئة استقبل اليوم حالتي اشتباه جديدتين ليصبح إجمالي الحالات التي استقبلها القسم منذ انتشار المرض مؤخرا 14 حالة.



وأكد أن الهيئة قامت وفق إمكانياتها المتاحة بتجهيز قسم العزل بالهيئة بالمعدات والأجهزة والكادر الطبي لاستقبال حالات الاشتباه وعلاج حالات الإصابة بالدفتيريا، وذلك استشعارا للمسؤولية في مواجهة هذا المرض القاتل الذي بدأ في الانتشار بمديريات المحافظة.

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