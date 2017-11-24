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آخر تحديث: الجمعة، 24 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:28:04م
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وزارة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي الذي إستهدف مسجد في سيناء المصرية
[24/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:



أدان مصدر مسئول بوزارة الخارجية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً بمحافظة شمال سيناء المصرية، وأودى بحياة أكثر من 235 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين من المدنيين.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إستهداف دور العبادة والمدنيين الأبرياء يخالف كافة التعاليم الدينية والأخلاق والأعراف والقيم الإنسانية.

وأعرب المصدر عن تعازي الشعب اليمني لحكومة وشعب مصر الشقيق وأسر الضحايا .. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وأكد المصدر مجددا أن الإرهاب بكل أشكاله وصوره، يمثل أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. وقال " الإرهاب والتطرف لا يعترفان بالمكان والزمان والشعوب فهدفهما تدمير المجتمعات والتأثير السلبي على نسيجها الاجتماعي".

وأكد المصدر أهمية تقديم مخططي ومرتكبي وممولي وداعمي تلك الأعمال الإرهابية إلى العدالة والاقتصاص منهم أيا كانوا وأينما كانوا.

وحذر المصدر من تداعيات هذه الأعمال الإرهابية على مستوى المنطقة والعالم ككل .. داعيا إلى ضرورة تكاتف كل القوى الإقليمية والدولية لمواجهة تلك الدول والجماعات الممولة للإرهاب والمتبنية للعقائد والأفكار والأيدلوجيات الإرهابية والوهابية المتطرفة وحصرها بل ومحاصرتها في أماكنها لمنعها من الوصول إلى أهدافها عبر عملاءها.

وجدد المصدر التحذير في الوقت نفسه من أن تغاضي كثير من الدول والمنظمات الدولية عن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتي تتركز في بعض دول المنطقة المتبنية والداعمة للأفكار والتعاليم الوهابية المتطرفة التي سخرت هذه الثروة بشكل سيء، ستضر بكافة الجهود الدولية والإقليمية الحقيقية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

كما حذر المصدر من حالة إستقدام الإرهاب والتطرف التي ترعاها دول العدوان والتأكيد على ضرورة التصدي بحزم لمن يدعم حالة عدم الإستقرار السياسي الذي تشهده المنطقة العربية، بل ويشجع نمو قوى الإرهاب والمتطرفين، بما في ذلك إرهاب الدولة الذي يقوم به تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني والذي يعمل كذلك على خلق كيانات ومجموعات إرهابية تنفذ أجندة العدوان في العديد من المناطق اليمنية وفي صورة تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق الدولية خلال فترات الحروب والصراعات.

ولفت المصدر إلى أن ذلك يساهم في توفير البيئة الخصبة للإرهاب والتطرف في اليمن بل والمنطقة وسيكون له تداعيات على كل الدول دون إستثناء.

سبأ
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