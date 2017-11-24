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آخر تحديث: الجمعة، 24 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:28:04م
الرئيس الصماد يعزي الرئيس المصري بضحايا الهجوم الإجرامي في سيناء
بعث الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة الى الى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإجرامي الذي إستهدف مسجد الروضة في سيناء المصرية، وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى.
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رئيس الوزراء يعزي نظيره المصري في ضحايا الهجوم الإرهابي
[24/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:


توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بتعازيه الحارة وعظيم مواساته لنظيره المصري المهندس شريف إسماعيل في ضحايا الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي استهدف المصلين في مسجد الروضة بمنطقة العريش بمحافظة سيناء أثناء صلاة الجمعة اليوم.

وندد رئيس الوزراء بهذا الفعل المشين لقوى الإرهاب والتطرف ومن يقفون ورائها والذي أدى إلى سقوط نحو مائتين شخصا ما بين شهيد وجريح.

وعبر عن تضامن الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية إزاء ما تتعرض له من هجمات إرهابية تستهدف زعزعة وتقويض أمنها واستقرارها .. مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يحفظ مصر الشقيقة من كل مكروه وأن ينزل من قضوا نحبهم منزلة الشهداء الأبرار وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى.

سبأ
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