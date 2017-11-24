قصف مدفعي يستهدف تجمعات ومواقع العدو السعودي بعسير ونجران [24/نوفمبر/2017] عسير - سبأ:

استهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدد من تجمعات ومواقع العدو السعودي بعسير ونجران، محققة إصابات مباشرة في صفوف الجنود السعوديين ومرتزقتهم.



وأوضح مصدر عسكري بعسير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة منفذ علب وتبة الخزان ومعسكر الحاجر بعسير.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت أيضاً تجمع للجنود السعوديين في موقع نهوقة بنجران ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على قرية مجازة بعسير.

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