صور مدون صهيوني داخل الحرم النبوي الشريف تثير موجة غضب كبيرة [24/نوفمبر/2017] القدس المحتلة – سبأ:

أثارت صور مدون صهيوني يدعى (بن تزيون) داخل الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة موجة غضب واستهجان كبيرة لدى المسلمين عن كيفية دخول اسرائيلي الى الحرم النبوي الشريف.



ونشر الاسرائيلي عدة صور من زيارته للمملكة السعودية عبر حسابه على إنستغرام، بينها صور من داخل الحرم النبوي في المدينة المنورة واماكن اخرى في السعودية.



وظهر المدون الصهيوني في بعض الصور لقاءه خلال زيارته بعدد من النشطاء والإعلاميين السعوديين ونشر صورة له داخل المسجد النبوي وهو يرتدي لباساً تقليدياً سعودياً.



وعلق هذا المدون على صورة أخرى جمعته بمواطن سعودي قائلاً ان “السعودية و(إسرائيل) يجب عليهما الوقوف جنباً إلى جنب لتحقيق هدف السلام المشترك في منطقة الشرق الأوسط الكبرى وبشكل شامل”.



ونشر بن تسيون على موقع فيسبوك مجموعة من الصور له داخل المسجد النبوي بالمدينة.



وقال في تعليق له على فيسبوك مرفقاً بصورة له وهو يؤدي رقصة السيف الشهيرة في السعودية مرتدياً ملابس سعودية تقليدية "شعب السعودية سيقف بجانب الأمة اليهودية جنبا إلى جنب".



وأوضح أنه حصل على تأشيرات ودخل إلى جميع الأماكن المقدسة بصورة قانونية".



وفي الصورة التي التقطتها في الحرم النبوي يحمل "بن تسيون" حقيبة عليها كتابات باللغة العبرية وكان يرتدي ثوباً عربياً ويضع على رأسه الشال والعقال.



وفي صور أخرى التقط "بن تسيون" صورا مع فتيات سعوديات خلال مشاركتهن في أحد الملتقيات بالإضافة إلى صورة مع فرقة رقص تراثي يظهر فيها وهو يحمل على كتفه علم السعودية ويحمل بيده سيفاً.



واختار الناشط الإسرائيلي في حسابه التقاط إحدى الصور أمام صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع فتاتين سعوديتين وكتب تعليقاً على منشوره قال فيه ان "النساء في السعودية والشرق الأوسط أنيقات وجميلات من الداخل".



وفي صورة أخرى يرتدي فيها "بن تسيون" الشال رسم عليها نجمة داوود الزرقاء شعار كيان الاحتلال مع شخص سعودي يدعى عبد العزيز .



وعلى الرغم من أن صور "بن تسيون" في السعودية وفي واحد من أقدس الأماكن لدى المسلمين وهو المسجد النبوي في المدينة المنورة والتي يمنع على غير المسلمين دخولها إلا أن حسابه يمتلئ بالعديد من الصور التي التقطها في السعودية .



وتمكن "بن تسيون" من التقاط العديد من الصور داخل المسجد الأقصى الذي يمنع المستوطنون اليهود من دخوله.



يشار إلى أن الناشط الإسرائيلي له العديد من الصور على حسابه وهو يؤدي الصلوات اليهودية ويعد أحد المستوطنين بالإضافة إلى صور تذكارية مع العديد من الحاخامات.



الجدير بالذكر أن مراقبين ومحللين اعتبروا أن نشر الصحفي الصهيوني لصور من داخل الحرم النبوي الشريف واعلانه بانه حصل على تصريح رسمي لزيارة جميع الاماكن المقدسة وبشكل قانوني رغم تحريم دخول غير المسلمين للاماكن المقدسة خطوة متعمدة تأتي ضمن الخطوات التمهيدية التي يتبناها ولي عهد مملكة ال سعود محمد بن سلمان لاظهار التطبيع بشكل معلن مع العدو الصهيوني.



وقالوا بأن ما كتبه الصحفي الاستيطاني من أن "شعب السعودية سيقف بجانب الأمة اليهودية جنبا إلى جنب" يؤكد بأن قرار إعلان التطبيع بشكل معلن تم اتخاذه ويتم الان تمهيد الرأي العام السعودي بشكل خاص والاسلامي بشكل عام عبر خطوات كهذه لتقبله.

سبأ