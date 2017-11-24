النيابة العامة المصرية: إرتفاع عدد ضحايا الهجوم في شمال سيناء إلى 235 قتيلاً [24/نوفمبر/2017] القاهرة – سبأ:

أعلنت النيابة العامة المصرية عن إرتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي تعرض له مسجد الروضة في مدينة العريض بمحافظة شمال سيناء الى 235 قتيلاً و109 مصابين.



وذكرت وسائل الاعلام المصرية ان مسلحين استهدفوا المسجد اثناء صلاة اليوم الجمعة بعبوات ناسفة قبل ان يهاجموا سيارات الاسعاف التي تنقل الضحايا بالاسلحة الرشاشة.



وقد اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باللجنة الامنية المصغرة التي تضم وزيري الدفاع والداخلية ومديري المخابرات العامة والحربية لبحث تداعيات هجوم سيناء .



من جهتها أعلنت وزارة الداخلية المصرية عزمها ملاحقة مرتكبي هجوم العريش .. مشيرة إلى تشكيل فريق أمني لتحديد الجناة.



وأعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني في كافة المحافظات على خلفية الهجوم، فيما تم رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى.

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