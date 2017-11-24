صدور ''ريح الشمال'' للقاص محمد السقاف [24/نوفمبر/2017] صنعاء – سبأ:

صدر عن الأمانة العامة لجائرة الدولة للشباب، مؤخراً، وضمن الرعاية التي تقدمها الجائزة للفائزين فيما بعد الفوز، مجموعة قصصية جديدة للكاتب محمد السقاف.



تضمنت المجموعة في أكثر من ثمانين صفحة 16 نصاً تعكس سردية خاصة يتمتع بها الكاتب في علاقة بالقص القصير والقصير جدا والنص السردي من جهة وفي علاقته بهموم وطنه من جهة أخرى؛ وهو ما تجلى واضحاً في اشتغاله على كثير من القضايا بوعي يدرك من خلاله مدى معاناة بلاده وأهمية الأدب في التوثيق للحظات الألم اليمني.



يمتلك السقاف أدوات الاشتغال على السرد من لغة و رؤية وتقنية مكنته من بلوغ مستوى متميز كان به جديراً بالفوز بجائزة الدولة للشباب في مجال القصة القصيرة عام 2013.

