فعاليتان بمناسبة المولد النبوي بمديريتي الجبين ومزهر في ريمة [24/نوفمبر/2017] ريمة - سبأ:

نظم أبناء الجهة الغربية بمديرية الجبين فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.



وفي الفعالية التي شاركت فيها القيادات المجتمعية والتربوية من قرى عسوب والغربي وذرون ورحب والمنزل والمنضرة والحصن وقرين والعر .. ألقيت كلمات أشارت في مجملها إلى أهمية الإستفادة من الدروس والعبر في ذكرى المولد النبوي.



وحثت الكلمات على استنهاض الهمم والعودة إلى المنهج النبوي .. مؤكدة الإستعداد والجاهزية لرفد الجبهات بقوافل الدعم الغذائية والرجال والعتاد.



تخلل الفعالية أناشيد دينية معبرة عن المناسبة.



إلى ذلك نظمت بمديرية مزهر اليوم فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور القيادات المحلية والتنفيذية والتربوية والمجتمعية .



وفي الفعالية أشار رئيس مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة صلاح الضبيبي إلى أهمية الإستفادة من الدروس والعبر من هذه المناسبة الدينية .. لافتا إلى عظمة المبادئ والقيم التي حملها رسول الإنسانية محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم والتي سمت بالمسلمين إلى أعلى ميادين العزة والرفعة والكرامة.



وألقيت كلمات خلال الفعالية أشارت إلى أهمية إحياء هذه المناسبة الدينية لما تمثله من دعوة إلى التآخي والتراحم وتجسيد المثل والقيم التي نهجها نبي الإنسانية محمد صلى عليه وآله وسلم وإستلهام الدروس والعبر من سيرته صلى الله عليه وسلم.



واستعرضت الكلمات ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار منذ ما يقارب ثلاثة أعوام من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية ، ما يتطلب توحيد الكلمة ورص الصفوف.

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