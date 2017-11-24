رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مايو يفوز على الشعب وينعش آماله في المنافسة على دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر صنعاء - سبأ:

أنعش فريق 22 مايو آماله في المنافسة على لقب دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر لكرة القدم، إثر تجاوز منافسه الشعب بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي وحدة صنعاء بختام الجولة الرابعة.



وتمكن مايو من إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف مهاجمه محمد هاشم، مستغلاً الهفوة الدفاعية للاعبي الشعب، ليضع الكرة في المرمى بسهولة.



وفي الشوط الثاني الذي شهد حالتي طرد الأولى من نصيب لاعب مايو شهاب الصغير والثانية لمدافع الشعب أسعد عبد الله للخشونة، ضاعف مايو النتيجة بهدف ثاني حمل توقيع اللاعب سليم الصرمي عند الدقيقة 52.



بهذا الفوز الثمين إرتقى فريق 22 مايو الذي يقوده المدرب محمد النفيعي إلى وصافة الدوري برصيد سبع نقاط، في حين بقي الشعب في مؤخرة الترتيب بنقطتين.



إلى ذلك عدلت اللجنة المنظمة للدوري مباريات الجولة الخامسة والأخيرة، حيث يلعب الثلاثاء المقبل فريقي اليرموك الثالث بست نقاط مع الشعب، ويستضيف الوحدة الرابع بأربع نقاط العروبة خامس الترتيب بثلاث نقاط الأربعاء، فيما يلتقي الأهلي المتصدر بعشر نقاط منافسه 22 مايو الخميس المقبل تزامناًً مع الذكرى الـ 50 لعيد الجلاء 30 نوفمبر.



ويلعب الأهلي المباراة بأكثر من فرصة لتحقيق لقب الدوري حيث يكفيه التعادل أو الفوز وفي حالة الخسارة من مايو الذي يحتاج الفوز فقط يتم اللجوء لركلات الترجيح وفقاً للائحة الاتحاد التي تنص على أفضلية فارق النقاط دون الرجوع لفارق الأهداف.

سبأ [24/نوفمبر/2017]سبأ