عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل روسيا تعلن عن اختبار جيل جديد من الصواريخ المضادة للطيران لحماية موسكو موسكو – سبأ :



أعلنت القوات الجوية الفضائية الروسية اليوم الجمعة الانتهاء من اختبار جيل جديد من الصواريخ المضادة للطيران والأهداف الجوية في إطار تعزيز الدرع الصاروخية لحماية العاصمة موسكو.



وذكرت القوات الجوية الروسية في بيان نشره موقع (روسيا اليوم) الاخباري بهذا الصدد، ان الاختبار تم في حقل ساري شاغان بجمهورية كازاخستان التي تستأجر لديها روسيا مطار بايكونور الفضائي.



وقال العقيد أندريه بريخودكو من القيادة الموحدة للدفاع المضاد للصواريخ بأن "المنظومة الصاروخية الجديدة، تكون بهذا الاختبار قد نجحت بشكل كامل في إدراك الهدف المعادي المفترض وإسقاطه".



واشار الموقع الى أن المنظومة التي خضعت للاختبار في إطار تطويرها المستمر، تسهر على حماية أجواء موسكو من الصواريخ العابرة للقارات في إطار شبكة متكاملة من أنظمة الدفاع الجوي المتدرجة القادرة على صد سائر أنواع الصواريخ والقذائف المعروفة حتى اليوم.

سبأ [24/نوفمبر/2017]سبأ