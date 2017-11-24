رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي رسمياً كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية مدريد – سبأ :



تسلّم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني جائزة الحذاء الذهبي رسمياً اليوم الجمعة كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.



وعادل ميسي رقم منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بفوزه بالجائزة للمرة الرابعة في تاريخه.



وخلف ميسي الذي سجّل 37 هدفاً في الدوري الإسباني الموسم الفائت، زميله الأوروغوياني لويس سواريز الذي فاز بالجائزة 2015 – 2016 عقب تسجيله 40 هدفاً في الليغا.



وكان ميسي هداف الدوري الإسباني حالياً قد تفوّق على الهولندي دوست لاعب سبورتينغ لشبونة الذي سجّل 34 هدفاً في الدوري البرتغالي.

سبأ [24/نوفمبر/2017]سبأ