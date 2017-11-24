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آخر تحديث: الجمعة، 24 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:33:26م
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  محلي
فعالية بمناسبة المولد النبوي في شبام كوكبان بالمحويت
[24/نوفمبر/2017]
المحويت - سبأ:
 نظمت السلطة المحلية بمديرية شبام كوكبان بمحافظة المحويت اليوم فعالية بمناسبة قدوم المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وفي الفعالية التي حضرها قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمشائخ .. أشار وكيل أول المحافظة الدكتور عبد الله الحمزي ووكيل المحافظة المساعد أحمد الأخفش إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأشارا إلى عظمة ومكانة المولد النبوي لسيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم والذي جاء هاديا ومبشرا ونذيرا ومنقذا للبشرية ومخرجها من الظلمات إلى النور وأهمية إستلهام العبر والدروس من هذه المناسبة في الإقتداء بالسيرة العطرة للمصطفى عليه الصلاة والسلام.

تخلل الفعالية قصائد شعرية وموشحات وعروض مسرحية عبرت عن عظمة المناسبة .

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