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آخر تحديث: الجمعة، 24 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:33:26م
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مهرجان بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالحديدة
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  محلي
مهرجان بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالحديدة
[24/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
 نظمت مؤسسة رواحل للتمنية بمحافظة الحديدة اليوم مهرجانا ترفيهيا بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

وفي المهرجان أشارت مديرة المؤسسة ليلي عثمان إلى أن الإحتفال بهذه المناسبة يذكر كافة شرائح المجتمع بإعطاء الطفل كافة حقوقه التعليمية وغيرها.

وأكدت أن الإهتمام بالطفل يأتي في إطار أنشطة المؤسسة التي تكفل حاليا ستين يتيما في التعليم، إضافة إلى تقديم الخدمات التربوية والترفيهية.

ودعت عثمان الحقوقيين والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان والطفل إلى تكثيف جهودها ومساعيها للإهتمام بالأطفال وخاصة بالمناطق التي تعاني من الفقر والحرمان جراء الحروب والنزاعات.

تخلل المهرجان فقرات ترفيهية وتقديم هدايا ومساعدات للأطفال .

سبأ
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