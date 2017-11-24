ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 24 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:33:26م
الرئيس الصماد يتقدم مشيعي الشهيد النقيب إسماعيل الشامي
تقدم الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى جموع مشيعي الشهيد النقيب إسماعيل عبد الجبار الشامي أحد أفراد حماية رئيس المجلس السياسي اليوم في جامع الشهداء بأمانة العاصمة، والذي إرتقى شهيدا في جبهة العزة والكرامة في جبهة نهم أمس الخميس.
مقتل 85 شخصاً وإصابة 80 آخرين في هجوم إستهدف مسجد في سيناء شمال شرق مصر
أعلنت السلطات المصرية عن مقتل 85 شخصاً واصابة 80 آخرين في الهجوم والتفجيرات التي تعرض لها اليوم الجمعة مسجد الروضة في محافظة شمال سيناء الواقع شمال شرق مصر .
الصين ترفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على شركاتها
انتقدت الصين بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتعامل تجارياً مع كوريا الديمقراطية معربة عن رفضها هذه الخطوات أحادية الجانب.
ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي رسمياً كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية
تسلّم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني جائزة الحذاء الذهبي رسمياً اليوم الجمعة كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.
آخر الأخبار:
روسيا تعلن عن اختبار جيل جديد من الصواريخ المضادة للطيران لحماية موسكو
طيران العدوان يشن أربع غارات على كتاف وباقم بصعدة
فعالية بمناسبة المولد النبوي في شبام كوكبان بالمحويت
مهرجان بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
اتلانتا الايطالي يسحق لايفرتون الانجليزي 5-1 ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم
[24/نوفمبر/2017]
لندن – سبأ :
 سحق فريق اتلانتا الايطالي لايفرتون الانجليزي بنتيجة 5-1 في المباراة التي اقيمت بين الفريقين الليلة الماضية ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم .

وتأكد خروج الفريق الإنجليزي قبل المباراة وأدخل العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية وخطف الفريق الإيطالي الفوز عندما سجل ثلاثة أهداف متأخرة أمام مدرجات لم يمتلئ أكثر من نصفها.

وقال ديفيد انسورث مدرب ايفرتون المؤقت “طلبت من اللاعبين التألق من أجل اثبات جدارتهم بالمشاركة في مباراة الأحد، لكن أغلبهم لم يفعل ذلك".

واضاف ان ”من غير المقبول أن تهتز شباكنا كما حدث في آخر عشر دقائق.. هذا غير مقبول ومحبط للغاية. أتمنى لو يشعر كل اللاعبين بالألم الذي أشعر به الآن.. لو لم يشعروا بذلك فيجب أن يرحلوا“.

وتولى انسورث المسئولية مؤقتاً بعد إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان في 23 أكتوبر الماضي.

وارتبط اسم بالنادي بالعديد من المدربين لكنه فشل في التعاقد مع أحدهم حتى الآن ليستمر مدرب فريق تحت 23 عاماً واللاعب السابق انسورث مع النادي الذي يحتل المركز 16 بين فرق الدوري الممتاز العشرين.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي رسمياً كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية
فريق هيت يتغلب على سيلتيكس في دوري السلة الامريكية
المنتخب الوطني للقدم يتراجع للمركز 121 في التصنيف العالمي لنوفمبر
المانيا تحتفظ بصدارة التصنيف العالمي في كرة القدم
بيرو تفتح باب أمل المونديال لمنتخب إيطاليا مجددًا
​برشلونة وتشيلسي يتأهلان لثمن نهائي دوري الأبطال
العروبة يتعادل مع الأهلي ويشعل المنافسة على دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر
تدشين البطولة المدرسية الثانية لكرة القدم للمرحلة الاساسية بأمانة العاصمة
إشبيلية يتعادل مع ليفربول بعد تأخره بثلاثية في دوري أبطال أوربا لكرة القدم
العملاق النيجيري ياكوبو يعلن اعتزاله في يوم عيد ميلاده

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على كتاف وباقم بصعدة
[24/نوفمبر/2017]
طيران وبوراج العدوان تستهدف المدن والقرى بعدد من محافظات الجمهورية
[24/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارت على منطقة المزرق بحجة
[23/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن سبع غارات على صعدة ونجران وجيزان
[23/نوفمبر/2017]
وقفة إحتجاجية بمديرية نهم تندد بإستمرار العدوان
[23/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by