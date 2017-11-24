رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتلانتا الايطالي يسحق لايفرتون الانجليزي 5-1 ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم لندن – سبأ :

سحق فريق اتلانتا الايطالي لايفرتون الانجليزي بنتيجة 5-1 في المباراة التي اقيمت بين الفريقين الليلة الماضية ضمن الدوري الأوروبي لكرة القدم .



وتأكد خروج الفريق الإنجليزي قبل المباراة وأدخل العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية وخطف الفريق الإيطالي الفوز عندما سجل ثلاثة أهداف متأخرة أمام مدرجات لم يمتلئ أكثر من نصفها.



وقال ديفيد انسورث مدرب ايفرتون المؤقت “طلبت من اللاعبين التألق من أجل اثبات جدارتهم بالمشاركة في مباراة الأحد، لكن أغلبهم لم يفعل ذلك".



واضاف ان ”من غير المقبول أن تهتز شباكنا كما حدث في آخر عشر دقائق.. هذا غير مقبول ومحبط للغاية. أتمنى لو يشعر كل اللاعبين بالألم الذي أشعر به الآن.. لو لم يشعروا بذلك فيجب أن يرحلوا“.



وتولى انسورث المسئولية مؤقتاً بعد إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان في 23 أكتوبر الماضي.



وارتبط اسم بالنادي بالعديد من المدربين لكنه فشل في التعاقد مع أحدهم حتى الآن ليستمر مدرب فريق تحت 23 عاماً واللاعب السابق انسورث مع النادي الذي يحتل المركز 16 بين فرق الدوري الممتاز العشرين.

سبأ [24/نوفمبر/2017]سبأ